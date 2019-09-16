شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: عُمال مصنع يقطعون السكك الحديدية بين الشمال والجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت مصادر صحفية اليوم (الاثنين) أن مجموعة من العمال المحتجين التابعين لشركة «هيبكو» في مدينة أراك وسط إيران، قاموا بإغلاق خطوط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب.

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وتركزت مُطالبات عُمَّال الشركة الذين تجمعوا تحت جسر «شهيد بختياري» على خط السكك الحديدية، في تحديد مصير رواتبهم والمُكافآت المُتأخرة.

كما طالب المحتجون بتنفيذ عقد وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية في العام الماضي، بصناعة 2.400 نوع من معدات إنشاء الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هيبكو» تأسست عام 1972 بهدف صناعة آلات إنشاء الطرق في مدينة أراك، وبدأت العمل عام 1975، وتنتج الشركة 4 أنواع من معدات رصف الطرق، وتم خصخصتها عام 2006.