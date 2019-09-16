شكرا لقرائتكم خبر عن تهم جديدة للمتهم باغتيال الحريري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاهاي) اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، اليوم (الإثنين)، إنها وجهت إلى مشتبه به من حزب الله متهم بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين. واوضحت ان قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي «الإرهاب والقتل» إلى سليم جميل عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005. وعياش (55 عاماً) هو واحد من أربعة أشخاص يشتبه أنهم من حزب الله اتهموا بالتورط باغتيال الحريري في تفجير ضخم في بيروت عام 2005.

اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، اليوم (الإثنين)، إنها وجهت إلى مشتبه به من حزب الله متهم بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين. واوضحت ان قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي «الإرهاب والقتل» إلى سليم جميل عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005. وعياش (55 عاماً) هو واحد من أربعة أشخاص يشتبه أنهم من حزب الله اتهموا بالتورط باغتيال الحريري في تفجير ضخم في بيروت عام 2005.

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