المملكة تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا

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جدة - خالد شويل - واس (جدة) أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن قضية ميانمار تعدّ إحدَى أهمِّ القضايا التي توليها حكومة المملكة العربية

أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن قضية ميانمار تعدّ إحدَى أهمِّ القضايا التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً واسعاً، وتتابعُ بقلقٍ بالغٍ معاناةَ المسلمينَ الروهينجيينَ وغيرِهمْ منَ الأقلياتِ في أنحاءِ ميانمارَ. وأشاد الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول الانتهاكات في ميانمار بدور بنجلاديش في هذه القضية، مؤكدًا دعم المملكة لكل جهودها في هذا الشأن، وإدانتها من جانب آخر بأشدِّ العباراتِ ما يتعرضُ لهُ المسلمونَ الروهينجيونَ في بورما منْ مجازرَ إرهابيةٍ واعتداءاتٍ وحشيةٍ وإبادةٍ جماعيةٍ وتدميرٍ ممنهجٍ ومنظمٍ لكثيرٍ منَ القرَى والمنازلِ؛ مما يمثلُ صورةً منْ أسوأ صورِ الإرهابِ وحشيةً ودمويةً ضدَّ الأقليةِ المسلمةِ وغيرِها منَ الأقلياتِ، داعيا إلى التحرُّكِ العاجلِ لوقفِ أعمالِ العنفِ، والعملِ على وقفِ تلكَ الممارساتِ الوحشيةِ وإعطاءِ الأقليةِ المسلمةِ في ميانمارَ حقوقها دونَ تمييزٍ أوْ تصنيفٍ عرقيٍّ. وأشار إلى أن المملكة سترعى المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الخاص بأزمة اللاجئين الروهونجيين لتمويل خطة الاستجابة المشتركة، كما سعتْ مؤخرًا لدعمِ الضحايا الروهينجيينَ عبرَ دعمِ البرامجِ التأهيليةِ ذاتِ العلاقةِ بالتعليمِ والصحةِ بمبلغِ 50 مليونَ دولارٍ، مشيراً إلى أن المملكة تستضيف نحو رُبعِ مليونِ روهينجيٍّ يقدَّمُ لهمْ كل الدعمِ والمساندةِ.

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