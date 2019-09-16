«سنودن» يرغب بالعودة إلى بلاده

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) صرح ادوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي سرب تفاصيل عمليات تجسس في الولايات المتحدة، بأنه قد يعود الى بلاده إذا كان سيحظى بمحاكمة عادلة. وكشف سنودن، الذي يواجه عقوبة التجسس التي قد تعرضه للسجن لعقود، عن رغبته في العودة في مقابلة مع «سي بي اس هذا الصباح» اليوم (الإثنين). وقال سنودن «ارغب في العودة إلى الولايات المتحدة... هذا هو الهدف الأساسي». وأضاف «لكنّ إذا كنت سأمضي بقية حياتي في السجن، الحد الأدنى الوحيد لطلباتي هو ان نتفق على أن احظى على الاقل بمحاكمة عادلة".

صرح ادوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي سرب تفاصيل عمليات تجسس في الولايات المتحدة، بأنه قد يعود الى بلاده إذا كان سيحظى بمحاكمة عادلة. وكشف سنودن، الذي يواجه عقوبة التجسس التي قد تعرضه للسجن لعقود، عن رغبته في العودة في مقابلة مع «سي بي اس هذا الصباح» اليوم (الإثنين). وقال سنودن «ارغب في العودة إلى الولايات المتحدة... هذا هو الهدف الأساسي». وأضاف «لكنّ إذا كنت سأمضي بقية حياتي في السجن، الحد الأدنى الوحيد لطلباتي هو ان نتفق على أن احظى على الاقل بمحاكمة عادلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.