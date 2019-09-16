شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يشن هجوماً جوياً على سرت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي) قال مسؤول وسكان إن الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) شنت هجوماً جوياً اليوم (الإثنين) على مدينة سرت التي تسيطر عليها حكومة الوفاق بوسط البلاد، موسعة جبهة صراع دائر حول العاصمة طرابلس. ويشن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر هجوماً برياً يدعمه غطاء جوي منذ أبريل لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

قال مسؤول وسكان إن الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) شنت هجوماً جوياً اليوم (الإثنين) على مدينة سرت التي تسيطر عليها حكومة الوفاق بوسط البلاد، موسعة جبهة صراع دائر حول العاصمة طرابلس. ويشن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر هجوماً برياً يدعمه غطاء جوي منذ أبريل لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

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