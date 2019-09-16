التحالف: الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن إيران متورطة في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بالطائرات المسيرة، وأكد أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية الصنع.
وعدّ المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أمس استهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص تهديدا للاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي وليس أمن السعودية فقط، وأشار إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الهجوم لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت الميليشيات الانقلابية.
من مؤتمر التحالف:
- 6 طائرات مسيرة تم اعتراضها من داخل وخارج المملكة
- استمرار ميليشيات الحوثي في تعطيل الجهود الإغاثية
- عرض الأسلحة المستخدمة في الهجوم للرأي العام
- الحوثيون مجرد أدوات في يد الحرس الثوري
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