التحالف : الدلائل والمؤشرات العملياتية المبدئية في الاستهداف الإرهابي لمعملي النفط في بقيق وخريص تؤكد أن الأسلحة المستخدمة إيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية وأيضاً الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي الكبير الذي استهدف إمدادات الطاقة العالمية والأمن الاقتصادي العالمي في معامل النفط في بقيق وخريص , تؤكد أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي أسلحة إيرانية , مبينا أنه يتم العمل على الانتهاء من هذه التحقيقات التي سيتم الإعلان عن نتائجها كافة.

وقال العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض اليوم : " لم يكن الهجوم الإرهابي من الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشات الحوثية، حيث إن هذه الميليشات هي مجرد مطايا لتحقيق أجندة ورغبات الحرس الثوري والنظام الإيراني الإرهابي" .

وحول تقرير الخبراء الصادر في الثالث من سبتمر حول حالة حقوق الإنسان في اليمن أشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد رفضها لما جاء فيه من مغالطات، وكان هناك بيان من التحالف بالنسبة للبيان والتقرير الصادر في العام الماضي وتم تقديم ردّ قانوني في مجلس حقوق الإنسان.

Advertisements

وأضاف : إن المنهجية التي تم استخدامها في التقرير لا تعتمد على معلومات صحيحة في التعامل مع المعطيات وأيضاً الحالة الإنسانية في اليمن، ونحن بإذن الله تعالى ملتزمون بتطبيق القانون الدولي والإنساني، وما يتم الإعلان عنه من حوادث سواء الحوادث العرضية أو ما يتم رصده من قبل القيادة المشتركة من خلال الوحدات المنفذة يتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهذا يثبت التزام المملكة العربية السعودية وكذلك دول التحالف كافة لتطبيق القانون الدولي والإنساني .

وبين المتحدث باسم قوات التحالف أن الميليشات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتزال تحاول استخدام الأسلحة النوعية سواء كانت صواريخ بالستية أو طائرات بدون طيار كما حدث في الهجوم الأخير ، وكان هناك محاولات مستمرة في الفترة الماضية لاستهداف الأعيان المدنية والمطارات بما فيها مطار أبها الدولي وجازان ونجران بعدد من الطائرات خلال الفترة الماضية " .

واستعرض العقيد المالكي موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني ، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى استهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني.

كما تناول الإحصائيات والبيانات الحديثة بشأن العمليات الإنسانية في اليمن وما يقوم به البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن ومركز الملك سلمان للعمليات الإنسانية , مشيراً إلى استمرار المنافذ الإغاثية البرية والبحرية والجوية وفقاً لتقرير منظمة التحقق والتفتيش UNVIM التابع للأمم المتحدة بـجيبوتي.

وفيما يتعلق بإحصائية الخروقات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم , بين العقيد المالكي أنها بلغت 7316 خرقاً .