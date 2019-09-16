وزير الطاقة الأمريكي يتهم إيران باستهداف العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري بأن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية هي محاولة من جانب إيران لاستهداف العالم بأكمله.

وقال بيري، في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، «لقد كان هذا هجوما متعمدا على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة العالمية».

وأضاف أنه «على الرغم من الجهود الخبيثة التي تقوم بها إيران، فإننا شديدو الثقة في أن السوق مرن وسوف يتعامل مع الأمر بشكل إيجابي»، مشيرا أيضا إلى استعداد بلاده للاستعانة باحتياطاتها النفطية لتعويض أي نقص في الإمدادات السعودية.