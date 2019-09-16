73 مذبحة حوثية منذ اندلاع الانقلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من قصفها العشوائي بالمدافع الثقيلة، على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، وواصلت عمليات زراعة الألغام البحرية في إطار تهديداتها للملاحة الدولية.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن عناصر الميليشيات الإرهابية أطلقت نيران أسلحتها المختلفة صوب مواقع تمركز جنود القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بشكل مكثف وعنيف، في شارع الخمسين وبمحاذاة كلية الهندسة وفي شارع 7 يوليو ومواقع أخرى شرق مدينة الصالح، واستهدفت مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مديرية الدريهمي، وشنت قصفا عنيفا ومتجددا في الجهة الشرقية لمدينة ومديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وفي السياق تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات اليمنية، من إبطال لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحيمة الساحلية، وأوضح العقيد إسماعيل المقرمي القيادي في معسكر «الحيمة»، أن اللغم البحري المكتشف كان سيودي بحياة عشرات الصيادين.

وأضاف «الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة سبق لها أن قامت بنزع وتفكيك عدة ألغام بحرية كانت الميليشيات الحوثية زرعتها في المنطقة نفسها قبل دحرها، وفككت فرق هندسية أمس الأول 30 لغما زرعتها الميليشيات الإرهابية، بالقرب من منشأة مدنية للغذاء شرقي مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

وكانت مصادر ملاحية في ميناء الحديدة أكدت أن الميليشيات الحوثية تحتجز 13 سفينة وتمنعها من دخول الميناء في مسعى منها لتهديد الملاحة الدولية، وبحسب المصادر فإن ثلاثا من السفن محملة بالبنزين، و4 بالديزل، وواحدة بالغاز، واثنتين بالقمح، وثلاثا محملة بالذرة والسكر والأرز.

من جانب آخر، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مقتل وجرح 7866 مدنيا، برصاص وقناصة الحوثي، وأوضح في تقرير حمل عنوان «تعز... قصف ممنهج» أن نحو 1460 مدنيا قتلوا، جراء القصف المستمر، وأشار المركز إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت منذ بداية الحرب 73 مجزرة، بينها ثماني مجازر دموية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2019، عبر القصف المباشر، واستهداف الأحياء السكنية الخالية من أي مظاهر مسلحة، والتي أودت بحياة 22 مدنيا، بينهم 12 طفلا وامرأة، وإصابة 42 مدنيا، بينهم 14 طفلا، وامرأتان.

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انتهاكات الحوثيين في تعز:

1460 قتيلا مدنيا

402 طفل

164 امرأة

6466 مصابا

مشاهدات يمنية