البرلمان العربي يدين احتجاز 35 نائبا يمنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، احتجاز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و34 نائبا من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.
وأكد في بيان رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية، والتي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصا النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي، مشددا على أن ما قامت به الميليشيا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقا صريحا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية.
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