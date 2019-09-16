الغانم: السعودية ستبقى عصية على أي تهديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس، أن المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها.

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وقال الغانم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «نحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج القيادة السعودية، وهو نهج كان على الدوام يجمع ولا يفرق، ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز».

وأضاف الغانم: «نؤكد تأييدنا للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق».

وهاجمت طائرات مسيرة مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو في شرق المملكة السبت الماضي، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.