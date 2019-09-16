البطالة ترتفع في تركيا إلى 13%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس ارتفاع نسبة البطالة في يونيو الماضي بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 13%.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل، في المرحلة من 15 عاما فأعلى، ارتفع في يونيو على أساس سنوي بواقع 938 ألفا، ووصل إلى أربعة ملايين و253 ألفا.
وأوضحت البيانات أن نسبة البطالة ارتفعت في يونيو بنسبة 2ر0% مقارنة بمايو الماضي.
وأظهرت أن البطالة في صفوف الشباب، في المرحلة العمرية 24-10 ، سجلت 24.8% بارتفاع نسبته 5.4%.
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