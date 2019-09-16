الدراما تقفز بمتقاعد وسجين لرئاسة تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فاجأ أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد مرشحي الأحزاب الكبرى في الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث قفز إلى جولة الإعادة مع رجل الأعمال نبيل القروي الموقوف في السجن بتهمة غسل الأموال.

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وحتى وقت قريب لم يكن سعيد واردا في حسابات الائتلاف الحاكم كمنافس جدي في السباق الرئيسي أمام منافسين من العيار الثقيل.

لكن سعيد «61 عاما»، الذي تقدم إلى السباق الرئاسي بعد جمعه لتزكيات شعبية، حقق قفزات مذهلة. وتقول مؤسسة «سيجما كونساي» المتخصصة في الاستطلاعات إنه حصل على نسبة 19.5% من الأصوات، متقدما على رجل الأعمال الموقوف في السجن نبيل القروي الذي حصل على 14.5%، وحصل مورو على 11%، والزبيدي 9.4%، والشاهد 7.5%.

من هو قيس سعيد؟