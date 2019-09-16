حمدوك يزور مصر وفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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علمت وكالة السودان للأنباء أن عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني سيزور كلا من مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء إلى جوبا الخميس الماضي، كما تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.