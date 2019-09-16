رئيس وزراء فلسطين: سنقاضي إسرائيل على استغلال الأغوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، والحديث عن ضمها باطل، والمستوطنون غير شرعيين.
وأكد أشتيه خلال جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار أمس، التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، المتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا، ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه في الماضي.
وشدد على أن الحديث عن ضم الأغوار باطل، وقال: «الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار مدان من كل الأطراف، ومحاولة لكسب أصوات انتخابية».
وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت إعلان نتنياهو بخصوص الأغوار، وذكر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته إعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.
حقائق عن الأغوار:
1622 كلم مربعا هي مساحتها
28 % من مساحة الضفة الغربية
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