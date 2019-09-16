شكرا لقرائتكم وزير الطاقة الإماراتي: مستعدون للتعاون مع السعودية بإمدادات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي استعداد الإمارات الكامل للتعاون مع السعودية لمواجهة أي اضطراب محتمل لإمدادات النفط.
وقال المزروعي لوكالة أنباء الإمارات على هامش الاجتماع التجاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الاثنين: "تواصلنا مع الأشقاء في المملكة عقب وقوع العمل الإرهابي والتخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو لتقديم الدعم الفني واللوجستي، ونحن فريق عمل واحد والتعاون مستمر".
وأكد ثقته بقدرة السعودية على تخطي تبعات هذا الحادث الإرهابي، مشيراً إلى أن المملكة لديها تأثير كبير في مشهد الطاقة العالمي كونها تنتج نحو 10% من إنتاج العالم من النفط وهو ما انعكس على سوق النفط العالمي بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% بعد اليوم الأول من استهداف مجمع أرامكو الذي يعد الأكبر في العالم للمصافي والبتروكيماويات.
ولفت إلى أنه من المبكر الدعوة لاجتماع طارئ لأوبك على خلفية استهداف أرامكو بعمل إرهابي تخريبي إلا في حال طلب السعودية لمثل هذا الاجتماع، مؤكدا التزام الإمارات بقرارات أوبك وأنها لن تتخذ أي إجراء إلا وفق العمل ضمن منظمة "أوبك".
وأشاد وزير الطاقة والصناعة بالتعامل الاحترافي لفرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية مع الحادث الإرهابي والتصدي بنجاح للحرائق في معاملها والذي لم يسفر عنه وقوع ضحايا وهو ما يعكس الجاهزية التامة في المملكة للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة.
وأضاف المزروعي بحسب "رويترز" أن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات موضحا للصحفيين في نفس الاجتماع: "لدينا طاقة إنتاجية فائضة، وهناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية".
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