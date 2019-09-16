التحالف العربي يؤكد: الهجمات على منشآت أرامكو السعودية لم تكن من اليمن

الموجز

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أنه وبحسب التحريات الأولية فإن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية لم يُنفذ من اليمن، كما زعمت مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بالرياض، إنه الهجوم على مصفاتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية لم يُنفذ من اليمن، مضيفاً أن الدلائل تشير إلى أنها أسلحة إيرانية.

وأضاف المالكي أن الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع هي من طراز "أبابيل"، مشيراً إلى أنه لا يتم التعامل مع جيش نظامي في هجوم بقيق وخريص بل مع ميليشيات إرهابية.

وشدد المتحدث على قدرة التحالف على الدفاع عن المنشآت الحيوية، مؤكداً: "لدينا القدرة على مواجهة الاعتداءات".

وخلال المؤتمر، عرض المالكي عدد من الوثائق التي تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.

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وسارعت السعودية، أمس الأحد، للعمل على إعادة تشغيل منشأتين نفطيتين تعرضتا لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة، وهو الأمر الذي تسبب في خفض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف، في وقت رفضت إيران الاتهامات الأميركية لها بالوقوف وراء العملية.

وأعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، مسئوليتها عن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لمجموعة أرامكو الحكومية العملاقة أمس السبت.

ويخوض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، حربا مستمرة على مليشيات الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران بمسئوليتها عن الهجمات، مشيراً إلى عدم وجود أدلة تثبت أن "هذا الهجوم على إمدادات الطاقة العالمية نُفّذ من اليمن".

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المحتمل أن تكون العمليات قد تم شنها من الأراضي العراقية، إلا أن العراق نفى استخدام أراضيه في تنفيذ هجمات استهدفت منشآتي نفط في السعودية، مشيرا إلى واقعة أوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة