زحمة سير على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا بسبب حادث سير

يشهد المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا مقابل معمل السجاد، ​زحمة سير​ بسبب ​حادث تصادم​ بين سيارتين أقتصرت أضراره على الماديات. وتعمل عناصر من مفرزة سير جونية في ​قوى الأمن الداخلي​ على رفع السيارات المتضررة.

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