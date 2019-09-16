أبو فاعور: ومقولة أن لبنان غير قادر على التصدير يجب أن تسقط من الاذهان

أكد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ خلال افتتاح مشروع جودة الصناعة و​سلامة الغذاء​ أن "هذا المشروع هو حق مكرس ويجب ان تحافظ عليه ​الدولة​"، مشيراً الى أن "​لبنان​ قادر على الإنتاج والتصدير ومقولة أن لبنان غير قادر على التصدير يجب أن تسقط من الاذهان".

وأوضح أبو فاعور أن "​الحكومة​ يجب أن توقف جميع أنوع التوظيف لكن لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام حاجة سوق العمل، فلبنان يحتاج سنويا الى 23 الف فرصة عمل"، مشيراً الى أن "نسب ​البطالة​ مرتفعة في صفوف الشبابا وازاء هذا الاجراء يجب ان تتخذ اجراءات لفتح مجال التوظيف في سوق العمل".

وأعرب عن شكره "للجامعات سواء اللبنانية او الخاصة"، لافتاً الى ان "الدافع كان غياب مستوى العناصر البشرية في ​وزارة الصناعة​ لان حجم الشغور يبلغ 70 بالمئة، وبالتعاون نعطي فرصة للجامعات في تدريب ​الطلاب​"، معتبراً أنه "عبر هذا الامر نعطي فرصة للدولة للاستفادة من ​الكفاءات​ العلمية".

وشدد أبو فاعور على "اننا نراهن على المؤسات الصناعية في تسويق منتجاتها في الخارج، ونأمل ان نعطيها ختم ​وزارة الصحة​ للمعايير الغذائية".

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