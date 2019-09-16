بستاني بعد اجتماع لجنة الكهرباء: الاجواء كانت ايجابية وسنجتمع الاثنين

أعلنت وزير ​الطاقة​ ​ندى بستاني​ بعد اجتماع لجنة ​الكهرباء​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان "الاجواء كانت ايجابية وسنجتمع الاثنين على ان يرسل الوزراء ملاحظاتهم على دفتر الشروط وآمل ان تكون الجلسة المقبلة الاخيرة لاحالة الدفتر على ​مجلس الوزراء​".

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