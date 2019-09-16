الحريري ترأس اجتماعا للجنة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج الكهرباء

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم معامل إنتاج ​الكهرباء​، في حضور نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ والوزراء: ​علي حسن خليل​، ندى البستاني، ​وائل أبو فاعور​، ​كميل أبو سليمان​، ​يوسف فنيانوس​ و​محمد فنيش​ وعدد من الاستشاريين والفنيين.

وكان الحريري قد استقبل نواب ​المنية​ والضنية: ​عثمان علم الدين​، ​سامي فتفت​ و​جهاد الصمد​، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ ورئيس ​بلدية بقاعصفرين​ علي كنج ومستشار الرئيس الحريري النائب السابق الدكتور ​قاسم عبد العزيز​. وتناول اللقاء موضوع الإشكالات الحاصلة حول إنشاء بركة مياه اصطناعية في ​القرنة السوداء​، وضرورة حل هذه الإشكالات. وقد وعد الحريري بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.

كما استقبل كلا من رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران ورئيسة ​الهيئة العليا للتأديب​ القاضية ريتا غنطوس، لمناسبة تعيينهما مؤخرا في منصبيهما.

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