أكد النائب السابق لحاكم مصرف ​لبنان​ غسان عياش أنه "منذ 3 سنوات هناك نزف بميزان المدفوعات، وهذا النزف يؤثر على احتياطات ​البنك المركزي​".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح عياش أنه "في عام 2018 الاموال التي كان يمكن للمصرف المركزي ان يستعملها بلغت 25 مليار ​دولار​، بينما في اواخر 2019 في لا يمكن استعمال الا 19 مليار دولار".

وأشار الى ان "​المصارف​ أقامت نظام عمل معين"، لافتاً الى أن "التغيير ب​النظام اللبناني​ المصرفي مضطرون عليه، والاجراءات التي يتم اعتمادها الآن لا أعتقد أنها ستمتد لوقت طويل، بل ستعود الامور لطبيعتها بمجرد استعادة الثقة بلبنان واقرار موازنة جديدة جريئة لعام 2020، الأموال التي خرجت من لبنان ستعود مع الثقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب حاكم مصرف لبنان السابق: الاجراءات المصرفية الحالية لن تمتد لفترة طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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