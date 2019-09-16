جريحان بإنقلاب سيارة على طريق ساحل علما

اصيب شخصان جراء انحراف ​سيارة​ من نوع "كيا ريو" على طريق ساحل علما- ​كسروان​، ما أدى إلى إنقلابها وسط الطريق. وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​ ونقلت الجريحين إلى "​مستشفى سان لويس​" في جونية لتلقي العلاج.

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