رأت وزارة الخارجية والمغتربين أن انشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان، كمنظمة دولية للتلاقي والحوار، يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم لتعزيز روح التعايش وتقبل الآخر في عالمنا المتعدد، مما يصب في ترسيخ السلام والأمن.
ولفتت إلى ان "هذه النتيجة المشرفة تحققت نتيجة الجهود التي بذلتها الديبلوماسية اللبنانية عبر وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان والسفارات المعتمدة في الخارج، من خلال حث مختلف الدول والمجموعات السياسية والجغرافية لتأييد هذه المبادرة سعيا لإنشاء الأكاديمية". وشكرت الوزارة جميع الدول ال165 التي صوتت مع لبنان وجددت ثقتها في هذا البلد الرسالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية:إنشاء اكاديمية الحوار يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.