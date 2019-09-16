الخارجية:إنشاء اكاديمية الحوار يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم

رأت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أن انشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في ​لبنان​، كمنظمة دولية للتلاقي والحوار، يؤسس لمسار دولي قائم على الحوار الدائم لتعزيز روح التعايش وتقبل الآخر في عالمنا المتعدد، مما يصب في ترسيخ السلام والأمن.

ولفتت إلى ان "هذه النتيجة المشرفة تحققت نتيجة الجهود التي بذلتها الديبلوماسية اللبنانية عبر وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان والسفارات المعتمدة في الخارج، من خلال حث مختلف الدول والمجموعات السياسية والجغرافية لتأييد هذه المبادرة سعيا لإنشاء الأكاديمية". وشكرت الوزارة جميع الدول ال165 التي صوتت مع لبنان وجددت ثقتها في هذا البلد الرسالة.