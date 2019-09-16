النشرة: جريح في اشكال تطور لاطلاق نار في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن اشكالا فرديا وقع على ​الشارع التحتاني​ في ​عين الحلوة​، تطور الى ​اطلاق نار​ ما ادى الى اصابة (فارس.ج) في قدميه عن طريق الخطا وتعمل القوة المشتركة على تطويق ذيوله.

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