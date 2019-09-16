خريس: لن نقبل المساومة على دماء الشهداء بالعفو عن العملاء

أكد النائب ​علي خريس​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​حركة أمل​ لن تقبل المساومة على دماء الشهداء بالعفو عن العملاء لان التاريخ يحكي ما فعله الجزارون بحق المقاومين، الذين أعطوا الوطن الشرف والحرية والإباء وأسقطوا بصبرهم خلف قضبان المعتقلات كل المشاريع الهادفة إلى تهويد ​لبنان​ واصطفافه الى جانب محور العمالة".

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