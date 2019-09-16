علقت ​جمعية المصارف​ اللبنانية في بيان، على ما تم تداوله من معلومات صحافية عن اجراءات اميركية تصعيدية ستطال 4 مصارف لبنانية، مؤكدة ان "هذه ​الأخبار​ غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف:ما يتم تداوله عن اجراءات اميركية تصعيدية ضد 4 مصارف لبنانية غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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