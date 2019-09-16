ولايتي: ايران مستعدة لتطوير التعاون مع الهند

أعلن مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي "استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير التعاون مع الهند"، معربا عن امله بـ"أن تواصل امستردام مواقفها الايجابية تجاه الحظر المفروض على ايران".
ولدى استقباله وكيل وزارة خارجية الهند، فيجي غوكله، أكد ولايتي "اهمية العلاقات بين البلدين"، قائلا "كنا نأمل وكما في السابق، ان تتابع الحكومة الهندية مثل العديد من الدول الاخرى، مواقفها الايجابية إزاء الحظر الجائر على ايران، والذي يتعارض مع الالتزامات الدولية، كما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتنمية التعاون في جميع المجالات".
ولفت الى "اهمية التعاون بين دول المناطقة وخاصة في تامين السلام والاستقرار"، مشيراً إلى أنه "على سبيل المثال، فإن الدول المجاورة لإفغانستان بما فيها ايران والهند وباكستان وآسيا الوسطى، يكنها ان تقوم بتعاون جيد فيما بينها لتوفير الامن في هذا البلد والمنطقة، ولابد من تسوية إرساء الامن والاستقرار في دول المنطقة بدون تدخل الاجانب".
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