نائب الرئيس الايراني يشيد بجهود وزير النفط رغم الحظر المفروض

أشاد النائب الاول للرئيس الايراني ​اسحاق جهانغيري​ بـ"جهود وأداء وزير ​النفط​ الايراني ​بيجن زنكنة​ وهو قدم أداء وانجازات جيدة رغم الحظر المفروض"، مشيراً إلى أن "الاجراءات التي اتخذت في هذا المجال، تتطابق تماما مع سياسات ​الاقتصاد​ المقاوم، ولابد من استمرارها بجدية".

ولفت إلى أن "جميع ميزات الاقتصاد المقاوم من قبيل الاعتماد على المعرفة، وشعبية الاقتصاد، والنظرة نحو الخارج، والانتاج المحلي ومراعاة اساس العدالة في المشاريع المنجزة في قطاع ​النفط والغاز​، تتجسد بشكل واضح في البلاد"، مشيراً إلى أن "إيجاد ​القيمة المضافة​ والحيلولة دون بيع الخامات، وزيادة استخراج النفط والغاز من الحقول المشتركة وتفويض المشاريع الى المقاولين المحليين و ​القطاع الخاص​ وتهيئة الارضية لمشاركة ​الجامعات​ والشركات الفتية، كل ذلك يعد من الانجازات الكبرى لوزارة النفط، وهنا لابد من تقدير مدراء هذه الوزارة".

وأشار إلى أن "قطاع النفط والغاز، كان من القطاعات التي شهدت تغييرا كبيرا خلال ​الحكومة​ الحالية، وهذا الامر تحقق بفضل الادارة الصحيحة والدقيقة، بحيث تمكنت بشكل يبعث على الاستحسان والثناء من إزالة القيود في تنمية هذا القطاع"، لافتاً إلى أنه "رغم شحة الموارد وحتى انعدام الاستثمارات الخارجية، فإن الإدارة الفاعلة التي أبداها زنكنة وزملاؤه، أدت الى الحيلولة دون تعطيل حقل بارس الجنوبي، بل الى إكمال كل المشاريع نصف المنجزة في هذا الحقل، والاهم من ذلك، ان نشهد إيجاد أسواق لتسويق منتجاته".