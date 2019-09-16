"هآرتس": نتانياهو كان يعتزم شنّ حرب على غزة لتأجيل الانتخابات البرلمانية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كان يعتزم شنّ حرب على قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية، المقررة الثلاثاء"، مشيرةً إلى ان "قيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي حذرتا نتانياهو من تداعيات تلك الخطوة".
ولفتت إلى أنه "منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن نتنياهو دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة، ليدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، إلى تأجيل الانتخابات"، موضحةً أن "نتانياهو تراجع باللحظة الأخيرة، في أعقاب تحذيرات رئيس الأركان، اللواء أفيف كوخاف، ورئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، من مخاطر اندلاع حرب في غزة حاليًا".
وأشارت إلى أن "نتانياهو قرر شن الحرب بعد إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة أسدود، خلال إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي، الثلاثاء الماضي".
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