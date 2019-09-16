"هآرتس": نتانياهو كان يعتزم شنّ حرب على غزة لتأجيل الانتخابات البرلمانية

ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، كان يعتزم شنّ حرب على ​قطاع غزة​، خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تأجيل ​الانتخابات​ البرلمانية، المقررة الثلاثاء"، مشيرةً إلى ان "​قيادة الجيش​ وجهاز ​الأمن الداخلي​ حذرتا نتانياهو من تداعيات تلك الخطوة".

ولفتت إلى أنه "منذ بداية الأسبوع الماضي، تشير الدلائل التراكمية إلى أن ​نتنياهو​ دفع باتجاه التصعيد العسكري مع غزة، ليدفع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، إلى تأجيل الانتخابات"، موضحةً أن "نتانياهو تراجع باللحظة الأخيرة، في أعقاب تحذيرات رئيس الأركان، ​اللواء​ أفيف كوخاف، ورئيس "​الشاباك​"، ​نداف أرغمان​، من مخاطر اندلاع حرب في غزة حاليًا".

وأشارت إلى أن "نتانياهو قرر شن الحرب بعد إطلاق ​قذيفة​ صاروخية صوب مدينة أسدود، خلال إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي، الثلاثاء الماضي".