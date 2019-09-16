وزير النفط الايراني: لا يمكن للحظر ان يوقف انتاجنا من خلال الجهود التي بذلناها

أكد وزير ​النفط​ الايراني بيجن زنكنه أن "الوزارة بذلت جهودا مكثفة وأنجزت مشاريع هامة عديدة، وأثبتت ان الحظر لا يمكنه ان يوقف انتاج النفط في البلاد"، مشيراً إلى أن "إكمال مشاريع حقل بارس الجنوبي وتنمية الحقول المشتركة غرب نهر كارون والتركيز على استمرار مشاريع ايصال ​الغاز​ الى المدن القرى، وإكمال مشاريع البتروكيمياويات نصف المنجزة وتغذية الوحدات الفرعية وزيادة ​الطاقة​ التكريرية وتحسين جودة المشتقات النفطية المنتجة والتركيز على تنفيذ مشاريع المحافظة على القدرة الانتاجية، ومتابعة اجراء العقود ​الجديدة​ لتطوير الحقول وتعزيز القطاع الداخلي ومشروع استثمار الغاز المصاحب ودعم الشركات المعرفية والشركات الفتية في قطاع النفط، تشكل رؤوس المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط خلال العام الحالي".

ولفت إلى أن "الوزارة وإثر الجهود المكثفة تمكنت من مضاعفة انتاج النفط الخام من الحقول المشتركة غرب نهر كارون اكثر من 5 مرات، حيث ضاعفت الانتاج من 70 ألف برميل عام 2013 ليصل الى 355 ألف برميل خلال عام 2018 ومن الانجازات الاخرى بدء الانتاج من الطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي من بداية ربيع 2017"، مشيراً إلى أن "مواصلة مشاريع إبقاء الانتاج تهدف لإيجاد فرص العمل وتحقيق الازدهار للقطاعات الداخلية، والاهم من ذلك بعث الامل والتأكيد على هذه النقطة بأن الحظر لا يمكنه ان يوقف انتاج النفط الايراني".