بوتين: يجب بذل الجهود لإعادة الإعمار في سوريا وتقديم المساعدات

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني ​حسن روحاني​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​ في ​أنقرة​ أن "عملية آستانا والدول الضامنة تعمل بنجاح"، مشيراً الى أن "​مكافحة الإرهاب​ مهمة ملحة لاتزال قائمة".

ولفت بوتين الى أنه "لا يمكن أن نترك المنطقة مرتعاً للإرهابيين وعلينا أن نتخذ كافة الجهود لمنع المخاطر التي تأتي من إدلب"، موضحاً أنه "تم إرساء أسس الحل السياسي في ​سوريا​ بناء على قرار ​الأمم المتحدة​" .

وأشار الى أنه "في العام 2018 عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي أقر إنشاء اللجنة الدستورية التي يجري العمل لتشكيلها"، مؤكداً أنه "يجب بذل الجهود لإعادة الإعمار في سوريا وتقديم المساعدات".

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