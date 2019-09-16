فيصل المقداد: لاحترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين

أكد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ خلال لقائه المنسق المقيم الجديد لأنشطة ​الأمم المتحدة​ وللشؤون الإنسانية في ​سوريا​ عمران رضا "أهمية تعزيز التعاون ​البناء​ بين ​الحكومة السورية​ و​منظمات الأمم المتحدة​ العاملة في سوريا"، مشيراً إلى "ضرورة احترام المبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والتي بينها ميثاقها وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم و​الأمن​ الدوليين".

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