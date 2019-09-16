شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. كيف كفر سيد قطب المجتمع الإسلامى فى كتابه "معالم فى الطريق"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الإثنين، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى.. عماد أبو هاشم: "الإخوان تعتبر أكرمهم عند الله أكذبهم وأكثرهم بثا لشائعات" ممدوح الحسينى: يطالب الحكومة بعرض خطة استبدال "التوك توك" بـ"المينى فان" وائل الإبراشى: عندما تتسع مساحات المسؤولية تتآكل مساحات الحرية Advertisements تعرف على نص مادة 4 من قانون الاستثمار الخاصة باستثناء شركات المساهمة من الوظائف تعرف على نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الخاصة باختيار رئيس المجلس جريمة تاريخية للإخوان..سيد قطب يكفر المجتمع الإسلامى فى كتابه "معالم فى الطريق" والد محمد على: الاتصالات اتقطعت بيننا وسنصعد ضده قضائيا ببلاغات لنائب العام مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تعلن عن ترتيبات الحفل الختامى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز السياسة.. كيف كفر سيد قطب المجتمع الإسلامى فى كتابه "معالم فى الطريق"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.