بلومبرج: السعودية تحتاج وقت أطول من المتوقع لتجاوز تداعيات هجوم أرامكو

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن إمكانية استعادة معدلات إنتاج النفط الطبيعية وتجاوز تداعيات هجوم الطائرات المسيرة على مصفاة النفط السعودية في منطقة أبقيق شرق المملكة يوم السبت الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كل العيون مركزة الآن على السرعة التي ستستعيد بها المملكة مستويات إنتاجها الطبيعية، في أعقاب الهجوم المسلح الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي مما أدى إلى تقليص إمدادات النفط في السوق العالمية بنحو 5% وإلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط العالمية.

كان المسؤولون السعودية يعتقدون في البداية أنه يمكن استعادة جزء كبير من القدرات الإنتاجية المتضررة من الهجوم، خلال أيام، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا أطول، بحسب أحد المصادر.

يذكر أن توقف عمل مصفاة أبقيق التي تنتج حوالي 7ر5 مليون برميل نفط يوميا أو نصف إنتاج السعودية تقريبا، يمثل أسوأ اضطراب مفاجئ يشهده سوق النفط العالمية.

وقد لجأت شركة "أرامكو" السعودية إلى تشغيل حقولها البحرية الموقف تشغيلها لتعويض جزء من الخسائر في إنتاجها النفطي. في الوقت نفسه فإن عملاء النفط السعودي لجأوا إلى استخدام المخزون الاحتياطي لتعويض نقص الإمدادات، في حين بدأ عملاء آخرون في شراء أنواع أخرى من الخام لتعويض النقص.

وشهدت أسواق النفط في أول أيام تداول الأسبوع الجديد منذ هجمات السبت الماضي ارتفاع كبيرا في الأسعار حيث ارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي في بورصة لندن بمقدار 12 دولار للبرميل خلال ثوان معدودة وهو أكبر ارتفاع للسعر منذ بدء تداول خام برنت بنظام العقود الآجلة عام 1988. وتراجعت الأسعار بعد ذلك لتفقد حوالي نصف هذه الزيادة ويجري تداول الخام بسعر 67 دولار للبرميل تقريبا، ولكنه يتجه لتسجيل أكبر زيادة يومية منذ 2008.

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وإلى جانب الخسائر المباشرة في إمدادات النفط نتيجة هذه الهجمات، فإن هناك مخاوف من رد الفعل الأمريكي ضد إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن الهجمات التي نفذها المسلحون الحوثيون اليمنيون الموالون لإيران.

من ناحيته قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إن إيران تتسبب في "دمار هائل" في الشرق الأوسط، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لا توجد إشارة إلى أن هناك حاجة إلى اللجوء إلى احتياطيات البترول العالمية الاستراتيجية للمساعدة على التكيف مع تراجع إمدادات النفط السعودية.

وأكد بيرى أن الولايات المتحدة تحمل إيران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشأة للنفط في السعودية. وقال بيري إنه بناء على محادثة مع نظيره السعودي فإنه يمكن استعادة ثلث إنتاج المنشأة قبل نهاية ساعات العمل.

ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، صرح بيري لشبكة "سي ان بي سي" قائلا إن "السوق يوجد بها كمية كبيرة من النفط".

وتابع أنه لا يزال "من المبكر" السحب من الاحتياطي، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، رفعت الولايات المتحدة إنتاجها من الغاز الصخري.

ووصف بيري إيران بأنها "جار مجنون"، وحث على تشكيل "تحالف من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط العاقلة للتعاون معا من أجل وقف الأنشطة الإيرانية الخبيثة".