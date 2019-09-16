معرض FIREX 2019 ينطلق في مصر لأول مرة في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلنت شركة إنفورما ماركتس العالمية عن إطلاق الدورة الأولى من معرض FIREX في مصر، والذي يقام على مدار أربعين عامًا متتالية في المملكة المُتحدة، عبر معرض FIREX UK الذي يعمل تحت عباءة معرض IFSEC العالمي لأنظمة الأمن والسلامة.
والمعرض متخصص في قطاع تقنيات مكافحة الحرائق، والحد والوقاية منها، وسيبدأ في القاهرة في يوم الثالث من شهر نوفمبر ولمدة 3 أيام حتى يوم الخامس من شهر نوفمبر 2019، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وذكرت الشركة في بيان، حصل عليه الخليج 365، أن العديد من الشركات الإنجليزية والأوروبية أعلنت نيتها للمشاركة الفعالة في المعرض المقام بالقاهرة، إيمانًا منها بأهمية السوق المصرية؛ كونها البوابة الرئيسية لدخول الأسواق الأفريقية.
ويتضمن المعرض أجنحة لعدد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا القطاع، كما أنه سيوفر مجموعة من الندوات التثقيفية بدعم من الجمعية المصرية للوقاية من الحريق.
وقالت الشركة إن الندوات ستناقش خطورة حدوث الحرائق وأثرها على الممتلكات العامة والخاصة، وكيفية تقليل حدوثها، واتخاذ الخطوات الصحيحة عند بدئها لتفادي وتقليل الضرر الناجم بقدر الإمكان، كما ستقوم الندوات بتعريف الزوار بالمعدات والأنظمة الجديدة المتوفرة في الأسواق العالمية، وكيفية استخدامها بالسوق المصرية.
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