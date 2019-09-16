عاهل البحرين للملك سلمان: تأييدنا مطلق للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ)

أكد العاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي، اليوم/الاثنين/، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.

وأعرب الملك حمد - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية/بنا/ - عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

وأكد الملك حمد أن البحرين تقف مع السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها، مثمنا الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.