محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة - (أ ش أ)
أكد العاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي، اليوم/الاثنين/، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضامن البحرين مع السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.
وأعرب الملك حمد - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية/بنا/ - عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.
وأكد الملك حمد أن البحرين تقف مع السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها، مثمنا الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل البحرين للملك سلمان: تأييدنا مطلق للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.