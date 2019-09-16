القوي العاملة: حل مشكلة 5000 عامل بـ"مطاحن مصر العليا" وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بالشركة، في حل مشكلة 5 ألاف عامل بالشركة؛ بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات في ضوء المركز المالي للشركة وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وأعلن وزير القوي العاملة، عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوي العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة والنقابة العامة واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25%، وللعاملين الإداريين 15%.

وأوضح أنه تم الاتفاق -أيضا- على منح مكافأة تعادل 15 يوما كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة على أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري، وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بـ25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.

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وأضاف بيان لوزارة القوى العاملة، أنه تقرر تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للشركة على أن يتم الانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل موالد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والراحات والعطلات الرسمية .

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلى الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة .

وقدم الوزير الشكر لطرفي العملية الإنتاجية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذا الاتفاق بما يحقق التوزان واستقرار علاقات العمل .

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