نقيب الصحفيين: بدء صرف البدل الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر سبتمبر، جاري تحويلها من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية.

وقال رشوان، في تصريح له مساء الإثنين، إنه تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم الأربعاء 18 سبتمبر.