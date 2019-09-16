جامعة طنطا: لأول مرة استضافة تدريب أطباء الزمالة المصرية للكلى في إقليم الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، اهتمام الجامعة الكبير بتدريب وإعداد الكوادر الطبية المتميزة من شباب الأطباء ، فضلاً عن تنوع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع الحرص على جودة تلك الخدمات وتماشيها مع المعايير المحلية والعالمية، وذلك في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعلن مدير المستشفى الجامعي رئيس قسم أمراض الكلى الدكتور كمال عكاشة، أنه لأول مرة سوف تستضيف جامعة طنطا برنامج تدريب أطباء "زمالة الكلي" بإقليم الدلتا وذلك في إطار التعاون بين الزمالة المصرية والجامعات المصرية بهدف تدريب الأطباء المتخصصين في أمراض الكلي.

فيما أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اعتماد اللجنة العليا للتخصصات الطبية لقسم أمراض الكلى بجامعة طنطا، والذي يساهم في رفع كفاءة أطباء الكلى، مشيداً بالقسم الذي يضم باقة من الكوادر الطبية المتميزة ذوي الخبرة والمهارات الفائقة.