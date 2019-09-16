كيف أثر هجوم أرامكو السعودية على أسعار البترول العالمية؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لعملاق البترول السعودي "أرامكو"، يوم السبت الماضي، مخاوف من اشتعال أسعار البترول، بعد أن أوقف ما يقرب من نصف إنتاج المملكة، أو ما يعادل 5% من إمدادات النفط العالمية.

في هذا الفيديوجرافيك يرصد الخليج 365 تأثر أسعار البترول بالهجوم على أرامكو وتوقعات الأسعار في الفترة المقبلة.

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