كيف أثر هجوم أرامكو السعودية على أسعار البترول العالمية؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أثار الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لعملاق البترول السعودي "أرامكو"، يوم السبت الماضي، مخاوف من اشتعال أسعار البترول، بعد أن أوقف ما يقرب من نصف إنتاج المملكة، أو ما يعادل 5% من إمدادات النفط العالمية.
في هذا الفيديوجرافيك يرصد الخليج 365 تأثر أسعار البترول بالهجوم على أرامكو وتوقعات الأسعار في الفترة المقبلة.
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