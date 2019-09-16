الإمارات تبحث مع ألمانيا وبريطانيا القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلس آنين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضًا -خلال اللقاء- عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ومنها التصعيد الحالي في المنطقة، فضلًا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا

ذات الاهتمام المشترك.وفي السياق، التقى قرقاش، المدير العام للشئون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، واستعرضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية والدولية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.