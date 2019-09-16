قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، إنه "لم يتضح بعد بشكل تام" المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشآتنفطية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الموفد الأممي، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، أن هذاالهجوم زاد من احتمالات وفرص اندلاع صراع مسلح في المنطقة.
وأكد غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي، أن إعلان أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، يعد بحد ذاته، أمرا سيئا بما فيه الكفاية.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي: لم يتضح بعد من هاجم منشآت "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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