المبعوث الأممي: لم يتضح بعد من هاجم منشآت "أرامكو"

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، إنه "لم يتضح بعد بشكل تام" المسؤول عن الهجوم الذي تعرضت له يوم السبت منشآت

نفطية في المملكة العربية السعودية

وأضاف الموفد الأممي، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، أن هذا

الهجوم زاد من احتمالات وفرص اندلاع صراع مسلح في المنطقة.

وأكد غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي، أن إعلان أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، يعد بحد ذاته، أمرا سيئا بما فيه الكفاية.