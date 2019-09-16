رئيس مكتب زيلينسكي: الاتصالات مع بوتين تعطي الأمل بالسلام في دونباس

قال أندريه بوغدان، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن الاتصالات بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعطي الأمل في تسوية الوضع فيدونباس.
وأضاف المسئول الأوكراني في مقابلة مع "بي بي سي" الأوكرانية، نشرت اليوم: "ما أعرفه، هو حدوث 3اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطيني الأمل في إنهاء النزاع العسكري في دونباس".
وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال بوغدان: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".
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