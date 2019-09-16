رئيس الوزراء السوداني يؤكد أهمية العلاقات مع الصين

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، أزلية العلاقات بين بلاده والصين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك استقبل اليوم السفير الصيني لدى السودان ما شينمين، والذي

نقل تهاني الحكومة الصينية لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني، بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.وأضاف البيان أن السفير الصيني أشار إلى العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا التزام بلاده بمساندة برامج الفترة الانتقالية في السودان.من جهة أخرى، التقى حمدوك مع وفد مركز "كارتر" الأمريكي، الذي هنأه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بالسودان، وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية، مؤكدين استعداد مركز "كارتر" لدعم برامج ومشروعات حكومة الفترة الانتقالية.