مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة أونتاريو الكندية

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار على الطريق السريع في منطقة "برامبتون" بمقاطعة "أونتاريو" الرئيسية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة هيذر كانون، إن الحادث وقع الساعة 2:30 صباحا، مضيفة أن ضحيتي إطلاق الناركانا مصابين بجروح إثر إطلاق نار في سيارة على الطريق السريع.. موضحة أن أحدهم قد لقى مصرعه في مكان الحادث، بينما تم نقل الآخر إلى مركز لعلاج الصدمات.
وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بأن سيارة مشبوهة قد هربت من مكان الحادث عقب إطلاق النار، وتم التخلي عنها في حي سكني شرق الطريق السريع بعد وقت قصير.
يذكر أن هذه هي حادثة إطلاق النار الثانية التي تقع في مقاطعة "أونتاريو" خلال أيام بعد مقتل مراهق وإصابة أربعة آخرين في مدينة "مسيساجا".
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