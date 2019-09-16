أصوات العرب في انتخابات الكنيست تُهدد بإسقاط حكومة اليمين

قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تمثل أصوات المواطنين العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، إنه في حال بلغت نسبة تصويتهم (العرب) 65%، فإن ذلك "كفيل بإسقاط" حكومة اليمين.

وقال عودة خلال مقابلة أجرتها معه RT، إن

بداية هزائم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت قبل شهرين حينما فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ما تسبب بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكدًا أن "الهزيمة الكبرى" لنتنياهو ستكون في حال أعطى 65% من المواطنين العرب أصواتهم للقائمة العربية المشتركة.

يذكر أن تقريرًا إسرائيليًا صدر يوم الجمعة الماضي، رصد تورط جهات يمينية استيطانية في تمويل حملة مقاطعة عرب الـ 48 للانتخابات الإسرائيلية السابقة في أبريل، بقيمة نحو ربع مليون شاقل (70 ألف دولار).