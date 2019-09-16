جريفيث: تبني الحوثيين لهجوم أرامكو يعرقل السلام في اليمن

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إن تبني الحوثيين الهجوم على منشأتي (أرامكو) يبعد اليمن عن السلام، واصفًا الهجوم بأنه "سيء بما فيه الكفاية". وأضاف جريفيث - في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن اليوم الاثنين - أن

وأوضح أن الهجمات على (أرامكو) والتي أدت إلى اضطرابات كبيرة في الخام النفطي لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة إلى العالم أجمع، محذرًا من خطورة تضييع المزيد من الوقت دون التوصل إلى حل سياسي في اليمن، قائلًا: "علينا التصرف بشكل حاسم بشأن الحرب في اليمن". الدولي بشأن اليمن اليوم الاثنين - أن السعودية وسيط لا غنى عنه لحل الأزمة في اليمنية، لافتًا إلى أن الأوضاع في جنوب البلاد تتسم بالهدوء النسبي.وأوضح أن الهجمات على (أرامكو) والتي أدت إلى اضطرابات كبيرة في الخام النفطي لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة إلى العالم أجمع، محذرًا من خطورة تضييع المزيد من الوقت دون التوصل إلى حل سياسي في اليمن، قائلًا: "علينا التصرف بشكل حاسم بشأن الحرب في اليمن".

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