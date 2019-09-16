رئيس وزراء لكسمبورج: الاتحاد الأوروبي يحتاج من بريطانيا أكثر من الكلام

قال رئيس وزراء لكسمبورج "زافييه بيتل"، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج من بريطانيا ما هو أكثر من الكلام - حسب تعبيره - فيما يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأضاف - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، اليوم الإثنين، أن الكتلة الأوروبية ستوافق على مد موعد خروج بريطانيا ، فقط إذا كان ذلك سيخدم غرضًا، وليس إعطاء مزيد من الوقت.
وتابع قائلًا: "لا يمكنك احتجاز المستقبل كرهينة من أجل مكاسب حزبية سياسية، لذا فالأمر الآن يقع على عاتق "جونسون"، فهو يملك في يده مستقبل مواطنيه وكل مواطن أوروبي يعيش في المملكة المتحدة، هذه مسئوليته .. شعبك وشعبنا يعولان عليك، ولكن الوقت يمر فاستغل وقتك بحكمة".
موافقته لأفكار، مشيرا إلى ضرورة وجود مقترحات مكتوبة .
وأوضح أنه ليس هناك أي تغييرات، أومقترحات ملموسة مطروحة على الطاولة، وأنه لن يمنح
وأكد أنه لن يقبل بأي اتفاق يتعارض مع السوق الموحدة أو مع اتفاقية "الجمعة العظيمة" ، مشددًا على وقوفه القوي إلى جانب رئيس وزراء أيرلندا ليو فرادكار وتضامنه معه فيما يتعلق بقضية أيرلندا.
وأعرب رئيس وزراء لكسمبورج عن أمله في أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدًا - في الوقت ذاته - أن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يعد خسارة للطرفين .
وشدد على أن تأجيل الأمور ليس من مصلحة مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
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