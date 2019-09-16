ملك البحرين يؤكد لخادم الحرمين تضامن البحرين مع السعودية

أجرى جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، عبّر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية.

وشدّد جلالته على تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه الرياض من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكداً أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.

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وثمّن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.